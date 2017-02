Haberkamm liest aus »Das Kaffeehaus im Aischgrund«

Es ist Helmut Haberkamms erster Roman: »Das Kaffeehaus im Aischgrund«. Wie seine fränkische Lyrik ist auch das Buch in seiner Heimatregion, dem Aischgrund, angesiedelt, allerdings nicht in Mundart verfasst. Haberkamm erzählt die Story eines nach Amerika emigrierten Bauernsohns, der 1867 in seinen fränkischen Geburtsort zurückkehrt und etwas mitbringt. einen Sack Kaffeebohnen! Daheim verwirklicht er nun seinen Traum: die Einrichtung eines Kaffeehauses. So etwas gab es damals noch nicht, schon gar nicht auf dem Land. Alsbald wird das Kaffeehaus zum oszillierenden Ort und Treffpunkt für unterschiedlichste Menschen und ihre individuellen Geschichten, die Haberkamm äußerst anschaulich erzählt. Aus diesem Buch liest Haberkamm im Februar in Spardorf und Nürnberg.

3.02.17, 19.30 Uhr, Der Eintritt ist frei. Bürgersaal Spardorf, Marloffsteiner Straße, Spardorf

4.02.2017, 20 Uhr, Kulturzentrum Nord (KUNO, Wurzelbauerstraße 29, Nürnberg