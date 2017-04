Hannah Grosch-CD »Morpheus‘ Grace«

Hannah Grosch, das ist die Sängerin der gleichnamigen Dark-Folk-Band aus Nürnberg. Sie hat soeben ihre erste CD mit dem enigmatischen Titel »Morpheus‘ Grace« veröffentlicht. Ihre Stimme, die ein wenig an Björk und Alela Diane erinnert, prägt das Album, das ausschließlich Eigenkompositionen enthält. Es sind Songs voller sanfter Melancholie und Düsternis, aber auf sehr eigene Weise auch hell und luftig. Fast traumwandlerisch schwebt Hannah Grosch auf den sparsam akzentuierten akustisch-elektronischen Klangteppichen ihres Sextetts, das freilich auch sehr plötzliche Dynamiksprünge vollziehen kann. Da kontrastieren Sounds of Silence mit heftigen Klanggewittern, da werden die Jahreszeiten beschworen (»Seasons«), da verwandelt sich die Sängerin in eine nachtaktive Eule (»Owl«), wird Unterwasser geträumt. Schönes, gut produziertes Album!

Die CD »Morpheus‘ Grace« ist erschienen bei dem Nürnberger Label »Bekassine Records«; Live: Samstag, 8. April, ab 20.00 Uhr im Künstlerhaus/KKQ Nürnberg

