Hans Well & die Wellbappn in concert!

Nach dem Zerfall der Biermösl Blosn stand Hans Well zuerst allein auf weiter künstlerischer Flur, versuchte es dann mit diversen Bühnenpartnern, bis ihn seine inzwischen erwachsenen Kinder fragten: »Warum probierst as` net amoi mit uns«? Vater Well probierte es, und »nach dem ersten Auftritt war klar, dass ich mir das Geld für ihren Musikunterricht damit wieder zurückholen kann.« Hans Well verstand seine neuen »Wellbappn« von Anfang an nicht als Aufguss alter Biermösl-Klassiker, sondern schrieb und schreibt Texte und Songs mitten aus dem wirklichen Leben unserer Gegenwart: »Am Sonntag, dem 23. Oktober, treten wir in Nürnberg an. Ein paar schöne neue Lieder wie z. B. über seine Exzellenz Majestät Dr. Franz Kaiser Beckenbauer werden wir schon im Programm haben. Und die Leiden des 1. FC Nürnberg sowie unserer Kanzlerin sowie die Abspaltung Bayerns von deren verrottetem Gefühlsdeutschland sollen nicht unkommentiert bleiben …!

23. Oktober, 20.00 Uhr, »Gutmann« am Dutzendteich, Nürnberg