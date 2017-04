»Happy Burnout« von André Erkau

Regisseur André Erkau und sein Drehbuchautor Gernot Gricksch haben in »Das Leben ist nichts für Feiglinge« einigen Feinsinn für Komödiantisches bewiesen, weshalb sie es mit »Happy Burnout« erneut gemeinsam versuchen. Der Filmtitel signalisiert, worum es geht: ums fröhliche Burnout-Dasein. Soweit es jedenfalls die Hauptfigur Fussel, larmoyant gespielt von Wotan Wilke Möhring, betrifft. Der nämlich ist ein genetischer Dauer-Punk, obwohl er längst ein Alter erreicht hat, in dem man solchen Attitüden abschwört. Arbeit ist für Fussel das schlimmste aller Fremdwörter, und irgendwie kam er stets damit durch. Oft mit Hilfe seines speziellen Charmes, der etwa die hilfreiche Dame vom Arbeitsamt dazu bringt, ihm ein Burnout-Attest zu unterschieben. Freilich muss er deshalb in eine Klinik unter echte Burnout-Opfer.

Deutschland 2017, Darsteller: Wotan Wilke Möhring, Victoria Trautmannsdorf, Anke Engelke, Julia Koschitz u.a.