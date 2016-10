Heimatsound Vol. 3 (Sony)

Trachtenjacke: ja. Tuba: ja. Zither: ja. Aber das war es dann schon mit Heimatschmäh. Die dritte Ausgabe der BR-»Heimatsound«-Reihe brettert durch Länder und Zeiten vor, in und hinter den Bergen. Da jodelt die Wiener Powerfrau Marianne Mendt ihr immergrünes »Wia a Glock’n«, der Schinderhannes Ringlstetter besingt »Oberammergau« bei Vollmond, während der Zither-Manä sich über den Tegernsee in »Lago di Bonzo« hermacht und Konstantin Wecker »einen Traum« hat. Die Spider Murphy Band erinnert an den längst vergessenen »Sommer in der Stadt«, und Wolfgang Ambros besteigt erneut den ungeliebten Watzmann. Funkelnagelneu dann Georg Ringsgwandl mit »Sitz de her!«, sogar die Franken gehören zur bairischen Gesamtheimat, nämlich »The Elephant Circus« mit der Vision »On a sunny day«. Und die in Nürnberg ansässige Niederbayerin Karin Rabhansl fragt »War des ois?«. Oh nein, »Heimatsound 3« ist eine prallvolle Wundertüte mit origineller Heimatmusik bis hin zum Söllner Hans und Fredl Fesls »Wegwerflied«. JS

<ZITHER-JODL_BLUES>