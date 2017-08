Heimische Fledermäuse bei der „Batnight“ am 26. und 27. August beobachten

Im Rahmen der 21. europäischen Fledermausnacht werden in mittlerweile über 35 Ländern Veranstaltungen zu Fledermäusen angeboten. Bayernweit ermöglicht der LBV bis in den September hinein bei insgesamt 24 Veranstaltungen spannende Einblicke in das Leben der Flattertiere. Dabei können große und kleine Naturfreunde die Welt der fliegenden Kobolde für sich entdecken und diese mit ein bisschen Glück sogar bei ihrer Jagd nach Insekten beobachten. Neben Vorträgen sorgen Fledermausspiele und Bastel- und Schminkaktionen dafür, dass die Veranstaltungen zu einem Erlebnis für die ganze Familie werden.

Details zu allen bayernweiten Fledermausveranstaltungen unter www.lbv.de/batnight