Helfer gesucht: FAU baut römisches Boot in Originalgröße nach

Infoveranstaltung, Mittwoch, 18. Januar, 16.15 Uhr, Raum 2.058, Kochstraße 4, Erlangen

Althistoriker und Archäologen der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) bauen ein römisches Patrouillen- und Geleitzugboot in Originalgröße nach – und suchen dafür nach vielen freiwilligen Helfern. Auf einer Informationsveranstaltung erklärt Projektleiter Prof. Dr. Boris Dreyer das Vorhaben.

Dreyer, Kollegen und ihr Team wollen nicht nur das Boot bauen, sondern auch die antiken Rudertechniken rekonstruieren. Nur so können die Wissenschaftler erforschen, wie viel Krafteinsatz tatsächlich nötig war und auf welche Distanzen man das Boot einsetzen konnte. Vorbild sind die in Oberstimm bei Manching gefundenen Wracks, die dort im Kelten-Römer-Museum – ebenfalls ein Kooperationspartner des Projekts – ausgestellt sind. Doch der Bootsbau dient nicht nur der Forschung, sondern auch einem weiteren wichtigen Ziel: Er soll für Studierende und auch schon für interessierte Schülerinnen und Schüler das Abenteuer Geschichte greif- und erlebbar machen.

Der eigentliche Bau soll im April beginnen. Ein Bootsbauer wird das Projekt fachlich betreuen. Zum 275. Geburtstag der FAU im Jubiläumsjahr 2018 soll die „Fridericiana Alexandrina Navis“ seine Jungfernfahrt unternehmen und während der Sommermonate auf dem Kanal die drei Universitätsstädte Erlangen, Fürth und Nürnberg mit Fahrten verbinden, ganz im Sinne des Jubiläumsmottos „Wissen in Bewegung“. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, an Bord dabei zu sein und auch mal selbst beim Rudern Hand anzulegen.

Weitere Informationen zu dem Projekt: https://www.fau.de/2016/12/news/panorama/rudern-wie-die-roemer-fau-baut-roemisches-boot-in-originalgroesse/