»Hell or High Water« / von David Mackenzie

Zwei Brüder versuchen, ihre texanische Ranch zu retten. Sie tun das eher unkonventionell, nämlich mit Banküberfällen. Dies wiederum ruft zwei Texas Ranger auf den Plan, die sich wie Bluthunde auf die Fährte der Räuber heften. Bis hin zum unausweichlichen blutigen Showdown. »Hell or High Water« ist ein Neo-Western-Drama. Hier gibt es keine klassische Gut- und Böse-Szenerie. Es gibt vielmehr zwei nicht unsympathische Duos: den alten knorrigen Bullen (Jeff Bridges), der kurz vor seiner Pensionierung steht und seinen dicklichen Kumpel (Gil Birmingham), einem genetischen Mix aus Indianer und Mexikaner. Und die Brüder (Chris Pine, Ben Foster) sind ziemlich verzweifelt, ihre Kinder nagen an der Tischkante. Sie müssen etwas tun. »Hell or High Water« entpuppt sich als schön fotografierte Outlaw-Ballade.. Der lakonisch-kongeniale und epische Soundtrack stammt aus der Feder von Nick Cave und dessen Kompagnon Warren Ellis.

»Hell or High Water«; USA 2016; Regie: David Mackenzie; Darsteller: Chris Pine, Ben Foster, Jeff Bridges, Gil Birmingham