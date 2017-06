Hilfe für bedürftige Künstlerinnen und Künstler

Die Rudolf-Volland-Stiftung unterstützt bedürftige Künstlerinnen und Künstler aus Nürnberg und aus Mittelfranken, insbesondere bei der Aufnahme in eine Einrichtung des betreuten Wohnens. Doch auch beim Kauf von Materialien für das künstlerische Schaffen bietet die Stiftung Hilfe an. Anträge auf Unterstützung und Zuschüsse können bis spätestens 31. August 2016 an die Stiftungsverwaltung der Stadt Nürnberg, Theresienstraße 1, 90403 Nürnberg, gestellt werden. Weitere Auskünfte erteilt die städtische Stiftungsverwaltung unter Telefon 09 11 / 2 31-75 45.

