Hopfen. Hexen? Halleluja! Bier-Dinnertheater 

4 Schauspieler, 4 Gänge, 4 Biere: das ist das ganz spezielle Menü zu dieser Dinner-Komödie in der Hausbrauerei Altstadthof. Dagmar Bittner und Sigi Wekerle haben das Konzept ausgeheckt und spielen auch selber mit. Es ist die Frührenaissance, Albrecht Dürer ist hoch aktiv: Nürnberg um 1515. Die Stadt floriert durch einträglichen Handel und Handwerk, in der Stadt existieren Dutzende von kleinen Brauereien, deren eine von den Ordensschwestern der Angelinen betrieben wird. Eine Idylle, gäbe es nicht plötzlich seltsame Zwischenfälle: Eine Nonne fällt vom Glockenturm, eine Kuh führt einen Veitstanz auf, die Destille fliegt in die Luft. Teufelswerk? Prompt erscheint ein Inquisitor. Bierernst wird es auf jeden Fall für die Gäste bei dieser Menüfolge: Ochsenmaulsalat, Lauchcremesüpplein mit Croutons, Sauerbraten mit Rotkraut und Semmelknödel, Scheiterhaufen mit ersoffenen Pflaumen. Dazu jeweils abgestimmt: Rotbier, Helles, Schwarzbier, Gewürzbier. Halleluja!

»Dinnertheater« in der Hausbrauerei Altstadthof, Bergstraße 19-21, Nürnberg

Termine: 2.4.17 und 7.5.17, Einlass ab 17:30, Beginn ab 18:00 Uhr

www.szandor.de/bht/index.php/hopfen-hexen-halleluja