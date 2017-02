Hubert Fichte und Leonore Mau: Texte und Fotografien

Der verstorbene Autor Hubert Fichte hatte einst mit seinem Roman »Die Palette« eine sprachlich außerordentliche Hommage an die gleichnamige Hamburger »Kult«-Kneipe und ihre Insassen geschrieben. Die Geschichte der »Palette« dokumentierte der Filmemacher Theo Janßen in seinem Film »Palette revisited«, zusammen mit dem Journalisten Lasse Ole Hempel und dem Fichte-Forscher Jan-Frederik Bandel. Mit der Fotografin Leonore Mau verband Fichte eine langjährige künstlerische Kooperation in Bild und Text, was ein Teil der Ausstellung zeigen wird. Hinzu kommen Originaldokumente aus den Beständen des Literaturarchivs Sulzbach-Rosenberg, die sich vor allem den Anfängen Hubert Fichtes und seinen Einstieg in den Literaturbetrieb der 1960er Jahre widmen.

Donnerstag, 16.02.2017 um 19:30 Uhr: »Hubert Fichte – Palette revisited«, Film zur Ausstellungseröffnung. Einführung Jan-Frederik Bandel

Ausstellung bis 2. Juni 2017 im Literaturarchiv Rosenberg/Oberpfalz

www.literaturarchiv.de