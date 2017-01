In den Mäandern der Schönheit – nei meandri della bellezza

Im Deutschen Hirtenmuseum Hersbruck ist im Januar eine europäische Wanderausstellung aus Ferrara, Italien, zu sehen. Es sind Arbeiten von Künstlern, die sich mit visuell mit Mäandern beschäftigt haben. Die alten Griechen etwa sahen in der Darstellung eines Mäanders ein Symbol für die Erlangung der Ewigkeit, »eine Anspielung auf den uralten und zugleich ewig jungen Gott Eros und damit auf die sich ewig erneuernde Energie des Kosmos. Ein alterndes Wesen setzt ein junges Wesen an seine Stelle und erlangt so Unsterblichkeit«. Gezeigt werden über 200 Arbeiten von fast ebenso vielen Künstlern!

Januar bis 30. April 2017; Deutsches Hirtenmuseum der Stadt Hersbruck, Eisenhüttlein 7, 91217 Hersbruck

Öffnungszeiten: Mi. – So. 10.00 – 16.00 Uhr

www.deutsches-hirtenmuseum.de