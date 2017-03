»Intermezzo«: Vorspiel zum Klezmer Festival Fürth

»Intermezzo« bedeutet Zwischenspiel, sozusagen eine Brücke zum eigentlichen »Klezmer Festival Fürth«. Dennoch sind in diesem März hochklassige Vertreter der internationalen Klezmer-Musiklandschaft zu erleben. Das gilt ganz klar für die furiose und äußerst beliebte Amsterdam Klezmer Band und für die großartigen Klezmatics, dem jedes Mal begeisterten Fürther Publikum längst vertraut. Beide Bands sind hochprofessionell, haben aber trotz Jahrzehnte langer Bühnenpraxis nichts von ihrer Vitalität und Frische verloren! Die Klezmatics aus New York haben das Klezmer-Revival der 80er mitbegründet und erhielten 2007 den »Grammy« für ihr wegweisendes Album »Wonder Wheel«, eine lebendige und überzeugende Klezmer-Mixtur aus Elementen des Jazz, Ska und Rock. Aus Norwegen kommt die attraktive und originelle Truppe namens Space Klezmer Goylem (Samstag, 11.3.). Diese Musiker haben eine solide Basis im traditionellen Klezmer, aber dann heben sie musikalisch ab in die Klangwelten des Folk, Balkan, der orientalieschen Rhythmen und des Rock´n´Roll.

»Intermezzo«, 10. bis12. März 2017 in Fürth

www.klezmer-festival.de