Island-Drama »Der Eid« von Baltasar Kormákur

Island ist ein erstaunliches Land. Es gibt hier weniger Einwohner als in einer Metropole wie Wuppertal. Es ist kalt. In Island, wie auch in diesem Film. Der Vater (Baltasar Kormákur) ist ein erfolgreicher Arzt. Die Tochter (Gudrun Bjarnadottir), ein Party-Girl und zu allem Überfluss in ihren Dealer verliebt. Das führt zu einem Rettungsversuch und dieser in den Abgrund. Wie weit darf man gehen, um ein Kind zu schützen, das kein Kind mehr ist? Gehört zu persönlicher Freiheit auch die Freiheit zur Selbstzerstörung? Fragen über Fragen die »Der Eid« stellt. Die Antworten überlässt Regisseur und Hauptdarsteller Baltasar Kormákur größtenteils dem Zuschauer. Die Stärke des Streifens ist, dass jeder Schritt, den der Vater unternimmt, die Aussichtslosigkeit der Situation verstärkt. Denn der miese Drogendealer ist gar nicht so fies, wie es der Vater sehen mag. Ein gelungenes, vielschichtiges und sehr kaltes Thriller-Drama.

»Der Eid«, Island 2016; Regie: Baltasar Kormákur; Darsteller: Gudrun Bjarnadottir, Baltasar Kormákur, Hera Hilmar