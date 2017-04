Das Festival im mittelfränkischen Markt Wendelstein lädt auch in diesem Jahr wieder zum Jazz & Blues Open ein, ein nicht mehr wegzudenkendes Live-Event der Region, das inzwischen zum 24. Mal stattfindet. Eine Bereicherung für das Kulturleben der Metropolregion Nürnberg. Eine Grammygewinnerin am 28.04.2017 in Wendelstein: Als ein musikalischer Höhepunkt gastiert mit Macy Gray eine der wichtigsten Soul-Ikonen unserer Zeit in Mittelfranken. Dann ist da das Doppelkonzert: Klaus Doldinger‘s Passport feat. Max Mutzke & Zappelbude. TV-Glamour: kommt mit Samy Deluxe und dem fabelhaften Sänger Seven, die zuletzt bei der TV-Show »Sing My Song« brillierten.

Jazz Blues Open in Wendelstein vom 28.04. bis zum 3.05. 2017 an diversen wundervollen Orten.

Tickets gibt es bei der Gemeindebücherei Wendelstein sowie an allen Reservix-Vorverkaufstellen, oder online unter www.reservix.de.

Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen und Künstlern gibt es unter www.jazzandbluesopen.de.