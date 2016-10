Jazz-Highlight: Rebecca Trescher Ensemble 11

Sie ist als Klarinettensolistin wie auch als Komponistin und Bandleader erste Sahne: Rebecca Trescher aus Nürnberg. Sie bewegt sich keinen Schritt weit in ausgelatschten musikalischen Pfaden, sondern findet und erfindet neue, eigene ganz starke Musik, die sie mit emphatischen Mitspielern im Studio und vor allem bei Live-Konzerten umzusetzen versteht. Das gilt auch für die Besetzung des von ihr geformten »Ensemble 11«. Da gibt es eine »Harmonie-Sektion« mit Klavier, Vibraphon und Harfe, dazu Saxophone, Klarinetten, klassische Flöte, Cello und Agnes Lepp als Sängerin. So entsteht eine vielschichtige, äußerst klangfarbenreiche, sensible, spannungsreiche und eben auch groovende, fast epische Musik, die sofort in Kopf & Bauch geht, aber nie gefällig ist. Große Klasse!

21.10., 20 Uhr, Hubertussaal