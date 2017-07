Jazz-Musik im Weltformat: Das Freedoms Trio

Auf ihr Nürnberg Debüt im Rahmen des diesjährigen Bardentreffens am Samstag 29. Juli auf der Bühne am Trödelmarkt darf man gespannt sein. Die Rede ist von dem bislang vor allem in Skandinavien sehr populären »Freedoms Trio«. Ein Ensemble von Weltformat, dessen Name Programm ist: Drei Musiker von drei Kontinenten bilden mit ihrer explosiven Spielfreude, berührenden Aufrichtigkeit und ihrem lebendigen rhythmischen Temperament eine Einheit, die Grenzen verschwinden lässt. Der ursprünglich aus Norwegen stammende Akustikgitarrist Steinar Aadnekvam hat sich in seiner Heimat als einer der herausragendsten Musiker seiner Generation etabliert und verbrachte viele Jahre mit internationalen Tourneen sowie Kollaborationen zwischen Stockholm und Recife/Brasilien. Das Ergebnis der Zusammenarbeit mit seinem international besetzten Ensemble, bestehend aus Bassist Rubem Farias aus Brasilien und Schlagzeuger und Sänger Deodato Siquir aus Mozambique, ist auf dem 2016 erschienenen fünften Studioalbum eindrucksvoll zu erleben.

