JAZZ trifft KLASSIK – DANIIL KRAMER ENSEMBLE mit NEW RUSSIAN QUARTET 20. 11. 19 Uhr Maritim Hotel Würzburg/21. 11. 19 Uhr Maritim Hotel Nürnberg Eintritt frei – Benefizkonzert

JAZZ trifft KLASSIK – Daniil Kramer Ensemble mit New Russian Quartet in Franken

Russlands Jazzpianist Nr. 1 mit Top-Ensemble folgt der Einladung von Konsul Nikolaus Knauf

Klassikaffine Jazzfreunde dürfen sich auf zwei hochkarätige Konzerte am 20. November in Würzburg und am 21. November in Nürnberg freuen! Dann nämlich bietet das Daniil Kramer Ensemble jeweils ab 19 Uhr in den großen Sälen der Maritim Hotels mit seinem Programm JAZZ trifft KLASSIK einen besonderen Hörgenuss:

Die Musik

Daniil Kramer kombiniert Benny Golson mit Johann Sebastian Bach und liefert mit seinem Ensemble leidenschaftliche Jazzimprovisationen zu Frédéric Chopin. Begleitet wird das Daniil Kramer Ensemble auf seinem Streifzug durch ‚jazzige Klassik‘ und ‚klassischen Jazz‘ vom New Russian Quartet. Die Berufsmusiker begeistern mit eindrucksvoll interpretierten Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Chick Corea, Lester Young und Benny Goodman.

Daniil Kramer

Der in Moskau lebende Daniil Kramer ist nicht nur der beste Jazzpianist Russlands, sondern auch Pädagoge, Komponist, Professor und Artdirector bei einer Vielzahl russischer Jazzfestivals. Bekanntheit erreichte er insbesondere auch durch Auftritte vor großem Publikum in vielen philharmonischen Sälen Russlands und auf Konzertreisen in Österreich, Ungarn, Deutschland (Münchner Klaviersommer), Frankreich (Foire de Paris), Italien, Spanien (European Jazz Festival), Polen, der Tschechischen Republik, der Schweiz, in Finnland (Baltic Jazz), aber auch in China, den USA, Mittelamerika, Afrika und Australien (Manly Jazz Festival).

Vita

Daniil Borisovitsch Kramer, Sohn einer Lehrerin und eines Arztes, geboren 1960 in Charkov, wurde zunächst auf dem musischen Gymnasium seiner Heimatstadt als klassischer Pianist ausgebildet. Seine erste Auszeichnung erhielt er 1982 noch als Student in einem Jazzimprovisationswettbewerb für Klavier in Vilnius. Bis 1983 studierte er an der Gnessin-Musikfachhochschule in Moskau bei E. Y. Liberman, dem Nachfolger von Heinrich Neuhaus, wobei er sich nach einem Konzert von Leonid Chizhik zunehmend für Jazz interessierte. Ab 1983 lehrte Daniil Kramer selbst an der Gnessin-Akademie. 1985 bis 1986 war er Solist an der Staatlichen Moskauer Philharmonie. 1994 eröffnete Kramer die erste Klasse für Jazzimprovisation am Staatlichen Moskauer Konservatorium. 2001 wurde er für seine Arbeit als geschätzter Pädagoge und Professor belohnt: Das von ihm unterrichtete Kinderquintett „Classic und Jazz“ startete erste Tourneen innerhalb Russlands sowie in Deutschland und der Slowakei. – Kramer arbeitet sehr oft mit dem Jazzgeiger Didier Lockwood zusammen, mit dem er auch eine CD einspielte, die noch von dem großartigen Michel Petrucciani produziert wurde. Viele seiner Konzerte werden laufend im Radio und Fernsehen übertragen.

Auszeichnungen

1997 erhielt Daniil Kramer die Auszeichnung als Verdienter Künstler der Russischen Föderation und im Jahr 2000 den Europäischen Gustav-Mahler-Preis der in Prag ansässigen European Union of Artists. 2012 wurde ihm der Titel Volkskünstler Russlands verliehen. Auch ist Kramer Ehrenmitglied des Jazzberufsmusikerclubs von Sidney und seit 2014 ordentliches Mitglied der Russischen Akademie der Künste.

Der Förderer

Das Ensemble des preisgekrönten russischen Jazzpianisten Daniil Kramer ist dank der Einladung von Konsul Nikolaus Knauf im November nun auch in Nordbayern zu erleben! Nikolaus Knauf wurde 1998 aufgrund des großen Engagements der weltweit tätigen Unternehmensgruppe KNAUF in Russland mit dem Ehrenamt als erster Honorarkonsul der Russischen Föderation in der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Sein Konsulat mit Sitz in Nürnberg versteht sich seitdem in erster Linie als Mittler zwischen russischen und bayerischen Unternehmen und Förderer der wirtschaftlichen Beziehungen der beiden Länder. Darüber hinaus engagiert es sich in den Bereichen humanitäre Hilfe und Kulturförderung und wirbt für einen verstärkten sozialen Einsatz in Russland und für gegenseitiges kulturelles Verständnis.

Guter Zweck

Konsul Nikolaus Knauf lud seit Anbeginn seiner konsularischen Tätigkeit international gastierende russische Chöre nach Franken ein, die ihr Publikum in Würzburg und in Nürnberg mit vielen Benefizkonzerten begeisterten. Auch die Spendenerlöse aus den beiden Jazzkonzerten kommen einem Waisenhaus in Russland und den Kindern im Russisch-Deutschen Kulturzentrum in Nürnberg zugute.

Benny Golson «Whisper not». Johann Sebastian Bach theme arranged by D. Kramer

Ludwig van Beethoven – D. Kramer. Sonate Nr. 8, op. 13, «Pathétique», II. Satz

Wolfgang Amadeus Mozart – D. Kramer. Sonate Nr. 11, KV 331, III. Satz, «Rondo alla Turca». Daniil Kramer Ensemble

Wolfgang Amadeus Mozart «Quartett in g-Moll» für Klavier und Streicher, KV 478, III. Satz (Rondo)

Daniil Kramer «Tango on wasteland at night» für Violine und Cello

Nikolai Kapustin – String Quartett Nr.1, op.88, I. Satz. New Russian Quartet

Frédéric Chopin – Etude E-Dur, op. 10, Nr. 3. Improvisation. Daniil Kramer Ensemble

Chick Corea «Sea Journey». Daniil Kramer Ensemble

PAUSE

Hoagy Carmichael «The nearness to you». Daniil Kramer Ensemble

Lester Young «Lester leeps in». Daniil Kramer & Quartet

Pjotr I. Tschaikovsky «Die Jahreszeiten, Herbstlied» Klavierimprovisation,

Jerome Kern «Yesterdays». Daniil Kramer Ensemble

Sigmund Romberg «Softly». S. Rachmaninov theme arranged by D. Kramer, Daniil Kramer Ensemble

Benny Goodman «Seven come Eleven». Daniil Kramer & Quartet

Daniel Kramer «Strange Blues». Daniil Kramer Ensemble

Sonny Rollins «St. Thomas». Daniil Kramer Ensemble

Daniil Kramer Ensemble:

Daniil Kramer – Klavier, Sergey Vasiliev – Bass, Pavel Timofeev – Percussion

New Russian Quartet:

Yulia Igonina – Violine, Elena Kharitonova – Violine, Alexey Steblev – Cello, Sergey Poltavskiy – Viola

Rund: 100 Minuten Programm, plus 20 Minuten Pause

Termine:

Sonntag, 20. November 2016 I 19:00 Uhr I Maritim Hotel Würzburg/Saal Frankonia – Congress Centrum/Eingang A.

Montag, 21. November 2016 I 19:00 Uhr I Maritim Hotel Nürnberg I Saal Maritim

EINTRITT FREI – Benefiz-Konzert

Beginn jeweils 19:00 Uhr, Einlass ab 17:45 Uhr.