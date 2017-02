Jorinde Voigt. A New Kind of Joy

Jorinde Voigt arbeitet mit den klassischen Mitteln der Zeichnung wie Bleistift, Graphit, Tusche, Pastellkreide, aber auch mit Vogelfedern, Kupfer und Blattgold. Damit hat sie ein eigenes »Vokabular« aus Linien, Diagrammen, Zeichen und handschriftlichen Notizen entwickelt, um »abstrakte Phänomene wie Raum, Zeit, Erdrotation oder Geschwindigkeit darzustellen«. Jorinde Voigt schuf ein kunstübergreifendes Langzeitprojekt namens »Song of the Earth«, einem auf acht Kompositionen angelegten, monumentalen Zeichnungszyklus, der von Gustav Mahlers sinfonischem Liederzyklus »Das Lied von der Erde« inspiriert ist. Zwei Zyklen zeigt die Kunsthalle:»The Farewell – A New Kind of Joy (2016)« und das neue Werk »Both Sides Now« (2017) .

23.02.2017 – 07.05.2017 in der Kunsthalle Nürnberg