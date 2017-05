Juni-Highlights im Jazzstudio Nürnberg

Tears & Drops Blues Band

Die seit über 25 Jahren existierende »Tears & Drops Blues Band« stammt aus Nürnberg und wurde jüngst durch ihren Gastauftritt beim renommierten »Chicago Blues Festival« geadelt. Dort wurde sogar offiziell Otis Rush gefeiert, ein Idol der Band. Und man beschloss, einen »Otis Rush-Day« auch in Nürnberg zu zelebrieren – mit urbanem Chicago Blues, natürlich alle Titel komponiert von Otis Rush!

Samstag, 10. Juni – 21:00 Uhr, Jazz Studio

»Jazz in the garden«: On Cue Big Band featuring Sylvia Schwind

Die» On Cue Big Band« wird von Saxophonist Mandi Riedelbauch geleitet und erfreut mit Vitalität, Einfallsreichtum und Improvisationslust: der perfekte Background auch für Sängerin Sylvia Schwind. Musikalisch präsentiert die Big Band federnden Swing, markigen Latin, dampfenden Funk-Groove, aber eben auch gefühlvolle lyrische Balladen. 18 versierte MusikerInnen stehen da auf der Bühne!

Montag, 26. Juni – 20:00 Uhr, KulturGarten, Königstraße 93