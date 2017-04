Jura-Frühlamm und »Urrädla«: Das Restaurant-Café »Zum Walberla«, Kirchehrenbach

Wenn die Franken von ihrem »Walberla« sprechen, meinen sie jenes landschaftsprägende Hochplateau östlich von Forchheim. Beschwerlich ist der Aufstieg nicht, noch weniger der Abstieg. Denn dann trifft man unvermeidlich auf das Restaurant-Café »Zum Walberla«, direkt neben dem Wanderparkplatz. Bei gutem Wetter sitzt man natürlich auf der großen Terrasse und genießt den luftigen Rundumblick. Dann lässt man sich die Speisekarte kommen. Und die ist fränkisch-regional. Das Fleisch stammt aus eigener Metzgerei, die Fische kommen frisch aus hauseigenem Bassin. Waller und Karpfen gibt es in den Monaten mit »r«, also von September bis April. Klar, dass die Franken-Klassiker strammstehen, als da sind: Schweinebraten mit Kloß & Weinsauerkraut (7,80 €), Schäufele (mittlere Größe, ca. 350 g, 9,40 €), Schnitzel Natur in Rahmsoße mit Kartoffelkroketten & Salat (8,60 €), aber auch Meerrettichcremesuppe mit Sahnehäubchen.

Restaurant-Café »Zum Walberla«, Zur Ehrenbürg 21, 91356 Kirchehrenbach. Tel. 09191-94765.

Ganzjährig geöffnet, Donnerstag Ruhetag

www.zum-walberla.de