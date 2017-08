Jura Volksfest Neumarkt 11. bis 21. August

Ab 11. August lädt die Stadt Neumarkt wieder zum Neumarkter JURA-Volksfest ein. Das Fest kann auf eine fast 200-jährige Tradition zurückblicken. Dennoch gelingt es allen Beteiligten, den Spagat zwischen traditionellen Elementen und einem modernen Volksfest zu schaffen. Die ganze Region ist eingeladen, das vielfältige Essensangebot, das Festbier der Neumarkter Lammsbräu und Live-Musik von Blasmusik bis Rock in den beiden Jurahallen, im Weinzelt und im großen Biergarten sowie eine tolle Volksfeststimmung zu genießen. Mit Riesenrad, Wilder Maus, Maxximum, Happy Traveller, dem Autoscooter und vielem mehr bieten die Schausteller für alle Generationen das richtige Fahrgeschäft. Über 1.200 kostenfreie Parkplätze direkt neben dem Festgelände stehen zur Verfügung. Höhepunkte sind der große Festzug am 13.8. ab 14 Uhr, die Familiennachmittage am 14. und 18.8. ab 14 Uhr und die Pferde- und Fohlenschau am 21.8. ab 9 Uhr.

11.–18.8. auf dem Festplatz in Neumarkt, www.neumarkt-volksfest.de