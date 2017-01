Kahchun Wong ist der neue Chefdirigent der Nürnberger Symphoniker

Die Erwartungshaltung war groß: Immerhin sollte von Symphoniker-Intendant Lucius A. Hemmer der Nachfolger von Alexander Shelley präsentiert werden. Und die Überraschung war perfekt: Der aus Singapur stammende Kahchun Wong (sprich: Kaschun) wird ab der Saison 2018/19 neuer Chefdirigent der Nürnberger Symphoniker. Er ist 30 Jahre alt, nur ein Jahr älter als Shelley bei Amtsantritt, und er hat eine beachtliche musikalische Biografie. Zum Beispiel gewann er im Mai 2016 die geachtete »Mahler Competition «,und in Nürnberg bot er im selben Jahr einem ziemlich begeisterten Publikum die 5. Symphonie von Dmitri Schostakowitsch. Kurt Masur hatte ihn in seine Meisterklasse eingeladen, Gustavo Dudamel, Esa-Pekka Salonen und Valery Gergiev haben ihn auf Grund seines großen Talents gefördert. Wong setzte sich gegen immerhin ein Dutzend »handverlesener« Kandidaten durch – mit großer Zustimmung der Musiker des Orchesters. Dem ganz großen Publikum wird er sich beim Nürnberger Klassik Open Air im August 2018 vorstellen. Shelley will zum Abschluss seiner Ära 2017 noch einmal im Luitpoldhain dirigieren. Es folgt eine Interimszeit mit Gastdirigenten, ehe Wong dann im Herbst 2018 den Stab schwingt.

JS