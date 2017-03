Karsten Reckziegel: »Bildgeschichten, Traumfiguren«  auf Schloss Henfenfeld 

Karsten Reckziegel hat bei Professor Werner.Knaupp (Malerei), Tim Scott (Bildhauerei) und W. Uhlig (Bildhauerei) an der Nürnberger Akademie studiert und sich zu einem vielseitigen Künstler entwickelt. Er arbeitet mit Holz, Stein und Bronze, sogar Beton und hat aus diesen Materialien »traumhafte Wesen in plastischer Form«, also Skulpturen, geschaffen. Auch als Zeichner ist er originell, da arbeitet er mit Tuschezeichnung, Aquarell und Farbstift und gestaltet witzige, hintersinnige und fantasievolle Din A4-Bilder. Abb.: »Die-abgebrochenen Zähne«.

Schloss Henfenfeld, bis 20.05.2017.

www.schloss-henfenfeld.de

www.karstenreckziegelkunst.npage.de

Ähnliche Beiträge