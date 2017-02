KB’s Jungle Band

Die »Jungle Band« spielt so authentisch wie möglich Jazzmusik zu Zeiten des klassischen Jazz. Der ist in den frühen 20er-Jahren von New Orleans über Chicago nach New York gewandert. Und zwar in das New Yorker Schwarzenviertel Harlem, das ein äußerst vielseitiges und lebendiges Nachtleben hervorbrachte, mit Cabarets, Ball Rooms, Theaterbühnen und eben Nachtclubs mit Jazz. In diesem Schmelztiegel formte sich der Harlem Jazz, aus dem dann der Swing-Jazz entstand. Die Jungle Band spielt Original Bigband Jazz jener »Roaring Twenties« mit Sängerin Sylvia Lindauer!

Freitag, 3. Februar 2017 – 21:00 Uhr, Jazz Studio