Kings & Queens & Slam / Das Erzählkunstfestival »ZauberWort«

Kein E-Book, kein Smartphone, keinerlei Elektronik – bloß das gesprochene Wort und die alte, eben doch nicht aussterbende Kraft der eigenen Vorstellung kann sich entzünden. Und genau das passiert beim diesjährigen Erzählkunstfestival »ZauberWort«, vom 5. bis 8. Januar 2017 an verschiedenen Spielorten in Nürnberg. Versierte Erzähler und Erzählerinnen stellen märchenhafte, spannende und sogar »interaktive« Geschichten in den Zuschauerraum mit den vielen offenen Ohren. Da gibt es etwa ein wundersames Sprach- und Dialektgemisch namens »Sprachklang« als Matinee um 11 Uhr am Sonntag, 8.Januar: Da artikulieren sich Hertha (Großes Walsertal), Richard (englisch), Selma (türkisch), Charles (algerisch-französisch), Tormenta (mand/dt), Ragnhild (norwegisch), Gabi (Kurpfälzisch), Ines (Kärntnerisch). Zum Auftakt des Festivals gibt es den »Langen Abend« am 5. Januar in der Tafelhalle mit musikalischer Umrahmung. Charles Aceval, Ragnhild Mörch, Richard Martin und Selma Scheele mit Nurullah Turgut verleihen den Worten Flügel, und beflügelt werden sie zusätzlich von der furiosen Pianistin »wilde« Hilde Pohl.

Alle Informationen stehen im Internet unter www.zauberwort.info