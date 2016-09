KinoErotikFlaniermeile – Luitpoldstraße / Vordere Sterngasse

Interessante Läden und lauschige Plätze in Nürnberg Teil XIII:

In dieser plärrer-Artikelserie werden originelle Läden, lauschige Plätze und sehenswerte architektonische Bauten in diversen Stadtteilen vorgestellt, die zum Erforschen, Entdecken und Genießen einladen.

Vor dem Zweiten Weltkrieg war die Luitpoldstraße eine vornehme Geschäftsadresse mit gründerzeitlichen Fassaden. Heute erstrahlen die Überbleibsel in eher morbidem Glanz. Ein Paradebeispiel ist die Fassade Luitpoldstraße 14. Früher konnte man hier im China-Restaurant »Mandarin« Hühnerfüße in Milch verspeisen. Eine berühmte Adresse war die Luitpoldstraße 3. Seit 1897 befand sich hier das Hotel Luitpold, in dem die Gebrüder Geismann die »Luitpoldsäle« betrieben, eine Bierhalle. 1912 wurde der große Saal des Hotels Luitpold in ein Lichtspielhaus mit einem Fassungsvermögen von 1.000 Personen und versenkbarem Orchesterraum umgebaut. In der Kino-Boomzeit wurde modernisiert. »Fritz Lottes‘ Luli hat sich auf CinemaScope eingestellt und startete am Karfreitag »Das Gewand«. Die neue Leinwand kam per Flugzeug direkt aus New York, ist 13 m breit, 5 m hoch und die größte ihrer Art in Bayern. Auch für die Stereophonie wurde gesorgt«, schrieb »Der neue Film« 1954. 1970 wurde das »LULI« in »Rex« umbenannt. Hier liefen cineastische Kracher wie »Cannibal Girls«.

Als endgültig Schluss war, folgte man dem Zeitgeist und mutierte zum Erotikcenter. Irgendwann kamen die Bagger. Heute befindet sich an dieser Stelle das Neue Museum.

Das »City-Kino« eröffnete man 1955 an der Stelle, an der sich bis zur Zerbombung die »Universum-Lichtspiele« befanden. Der normale Kinobetrieb wurde bis Anfang der 80er Jahre aufrecht erhalten, danach wurde »City-Kino« in »Blue Movie« umbenannt und es liefen Filme für Erwachsene. Die Luitpoldstraße mündet in die Vordere Sterngasse. Auch dorthin zog es die Kinogänger. Das Gebäude der Apollo-Lichtspiele ist nach wie vor intakt. Diese gingen 1961 in Betrieb und schlossen 1996. Das Rotlicht hat sich größtenteils aus dieser Ecke verabschiedet und längst sind Luitpoldstraße und Vordere Sterngasse auch eine gut bevölkerte Flaniermeile.

Seit 2011 ist der Wurstdurst ein Treffpunkt für Jung und Alt. Hier kann sich jeder seine individuelle Lieblings-Currywurst aussuchen. Diese werden von drei regionalen Metzgern und nach den kreativen Ideen des Betreibers Christof Joschionek speziell für den »WuDu« hergestellt. Dazu gibt es frische Pommes mit zahlreichen, hausge-machten Dips und Toppings oder Brötchen von »Hildes Backwut«. Die große Getränkeauswahl rundet das Angebot ab. Unentschlos-senen Gästen fällt die Auswahl oftmals schwer. Neben dem Nacht-geschäft, am Wochenende bis 5 Uhr früh, hat der »Wurstdurst« natürlich auch tagsüber geöffnet.

Comicbuchverkäufer kennt man ja aus den »Simpsons« und »Big Bang Theory«. »In Amerika gibt es solche Typen oft«, so Stefan Trautner lächelnd. Im Januar 1990 gründete dieser mit seinem Bruder Ulrich einen kleinen Comicladen in der Pirckheimerstraße. Nach einigem Tingeln zog man 2005 in die Vordere Sterngasse 2. Ultra Comix ist heute mit 1.000 Quadratmetern Verkaufsfläche einer der größten Comicläden weltweit. Das Sortiment ist breit gefächert. Etwas weniger als die Hälfte sind Comics. Der Rest setzt sich aus Merchandise und der großen Spiele-Abteilung zusammen. Der Spiel- und Veranstaltungsbereich bietet Platz für über 1.000 Menschen.

Zeigst du mir dein Arschgeweih, zeig ich dir mein Oberarm-Tribal. In den 90er Jahren fanden Tribals in verschiedensten Formen den Weg unter die Haut und läuteten so einen Tattoo-Boom ein. Seit 1994 tätowiert auch Frank Cullmann. 2000 zog er in die Räume eines pleitegegangenen Heavy-Metal-Ladens. Tätowierungen werden längst nicht mehr als Modeerscheinung angesehen. »Die Lust auf Tätowierungen hat die Mitte der Gesellschaft schon lange erreicht«, sagt Cullmann. Neben dem Chef stechen noch zwei weitere Tätowierer und eine Piercerin in der Vorderen Sterngasse 28. Wichtig sind dem Team neben der künstlerischen Qualität eine profunde Beratung sowie der freundliche Umgang mit dem Kunden.