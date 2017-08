Kirchweihen und Feste im August 2017

1.-6.8.: Hof Volksfest

1.-6.8.: Coburger Vogelschießen

1.-12.8.: Feuchtwangen Kreuzgangspiele

1.-31.8.: Burg Rabenstein Kultur

2.-5.8.: Wolframs-Eschenbach Sommertheater »Parzival«

2.-26.8.: Nürnberg, Fürth und Erlangen »Sommernachtfilmfestival«

3.-7.8.: Selb 27. Fest der Porzelliner

3.-7.8.: Kirchweih Georgensgmünd

4.8.: Nürnberg Indie Open Air im Hirsch

4.-7.8.: Kirchweih Fischbach

4.-6.8.: Kirchweih Worzeldorf

4.-6.8.: Burg Rabenstein »Ritter, Musik und Gaukeleien«

4.-7.8.: Kirchweih Baiersdorf

5.8.: Spalt – Enderndorf Strandbad Lieder am See

5.8.: Nürnberger Klassik Open Air mit Picknick im Park

6.8.: Klassik Open Air Nürnberg und Stars im Luitpoldhain

7.-13.8.: Tucher Blues- und Jazzfestival Bamberg

10.-20.8.: Kronacher Freischießen

11.-12. 8: Brückenfestival Nürnberg

11.-13.8.: Berneck Sommer Parkfest

11.-13.8.: Schloss Seehof »Sommermittekonzerte«

11.-14.8.: Kirchweih Nürnberg/Höfles

11.-15.8.: Kirchweih Großgründlach

11.-15.8.: Kirchweih Langwasser

11.-15.8.: Kirchweih Katzwang

11.-15.8.: Kirchweih Roth

11.-16.8.: Kirchweih Unterfarrnbach

11.-21.8.: Neumarkt i. d. Opf. Jura-Volksfest

11.-21. 8: Hersbruck Jura-Volksfest

12.-15.8.: Ebermannstadt Altstadtfest

12.-19.8.: Internationales Gitarrenfestival Hersbruck

13.8.: Nürnberg »WortWärts« Literaturfest 2017

18.-20.8.: Immeldorf Open Air

18.8.-21.8.: Thalmässing Unterdorfer Kirchweih

18.-22.8.: Kirchweih Zirndorf

18.-29.8.: Kirchweih Bad Windsheim

19.-20.8.: Erlangen Marktplatzfest

24.8.-28.8.: Bamberg Sandkerwa

25.-29.8.: Kirchweih Wöhrd

25.-29.8.: Kirchweih Fürth/Stadeln

25.-29.8.: Kirchweih Fürth/Fürberg

25.8.-10.9.: Herbstvolksfest Nürnberg

26.8.: Allersberg Bürgerfest

26.-27.8.: Festung Lichtenau »Ritterspiele«

26.8.-29.8.: Thurnau Limmersdorfer Lindenkerwa

26.8.-16.9.: Nürnberg Comedia Mundi: »Babettes Fest«:

Mit Theaterzelt und Wagen stehen insgesamt 50 Tonnen Ausrüstung auf über 100 Rädern auf der Wöhrder Wiese im Herzen der Stadt. Am 26. August beginnt der Kartenvorverkauf vor Ort im Ambiente von Caféwagen und Theaterzelt. Abends ist um 20 Uhr die Nürnberger Premiere der neuen Produktion Babettes Fest (Foto) frei nach einer Erzählung von Tania Blixen. Babette, Köchin in einem Nobelrestaurant, flieht vor den Unruhen der Pariser Kommune 1871 nach Norwegen in ein kleines puritanisches Dorf. Zwei gläubige Schwestern nehmen sie auf. Ein Lotteriegewinn ermöglicht Babette noch einmal ihr Können auszuleben und sie erbittet sich, zum Jahrestag des verstorbenen Dorfprobst zu kochen. Für einen Abend bringt sie damit gegen den Widerstand der Dorfbewohner die zerstrittene Gemeinschaft wieder zusammen. Ein Stück über Flucht und Anpassung, Enthaltung und Sinnlichkeit, Gemeinsamkeit, Einsamkeit und Kunst als Geschenk.