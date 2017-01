Klaus Jäckle / »Concierto para una fiesta«

Er ist ein fantastischer klassischer Gitarrist, der die flirrenden, singenden Töne spanischer Gitarrenmusik perfekt spielen kann. An diesem Abend präsentiert er das Gitarrenkonzert von Joaquin Rodrigo, das »Concierto para una fiesta«, eine Festmusik, entstanden als Komposition für die zwei Töchter des Auftraggebers zu deren Debütantinnenball. Klaus Jäckle hat diese Komposition übrigens in Deutschland erstaufgeführt und eine vom Komponisten autorisierte Kammermusikfassung erstellt, die es von ihm auch auf CD gibt. Ebenfalls an diesem Abend: das unwiderstehliche Thema des »Concierto de Aranjuez«, »Histoire du Tango« in der Originalfassung für Flöte und Gitarre, sowie weitere spanische Werke für Gitarre solo. Es spielen mit Jäckle: Wolfgang Auer (Flöte), Karoline Hofmann (Viola) und Anna Lenda (Violoncello).

28.01., 20 Uhr, Hubertussaal