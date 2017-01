Klezmer von einem anderen Planeten?

Es ist Vorverkaufsstart für das »Internationale Klezmer Festival Fürth«! Und zwar für die Intermezzo-Version im März 2017. Als Highlight des Wochenendes werden die fantastischen Klezmatics am Sonntag, 12. März, erwartet. Am Abend zuvor sorgt die temperamentvolle und äußerst beliebte Amsterdam Klezmer Band für schweißtreibende Temperaturen im Saal und feiert auch noch ihr 20. Jubiläum! Neu und gut sind am 11. März die schrägen Norweger namens Space Klezmer Goylem (Foto), sie bringen »Klezmer von einem anderen Stern«. Zum Eröffnungskonzert am 10. März kommt die Klezmerata Fiorentina, eine Band mit Perfektion und Emotion, die sich sehr lebendig der traditionellen ukrainisch-jüdischen Musik widmet. Im Anschluss spielt die hiesige Global Shtetl Band. Und am Sonntagvormittag findet der traditionelle Klezmer-Brunch statt!

Alle Infos zu den Konzerten: www.klezmer-festival.de