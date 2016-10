Die 15. Staffel der »Agenda21«-Kinoreihe lockt mit außergewöhnlichen Filmen

Alles dreht sich um RG 28 im Auftaktfilm der 15. Staffel des »Agenda21«-Kinos. RG 28 ist die Bezeichnung eines leuchtend-orangenen Rührgerätes aus dem Kombinat VEB Elektrogerätewerk Suhl, das die junge Designstudentin Carmen auf einem Flohmarkt ersteht. Der über 30 Jahre alte Handmixer aus DDR-Zeiten ist noch voll funktionstüchtig. Doch woher rührt seine Langlebigkeit, während viele neue Geräte nach kurzer Zeit den Geist aufgeben? Carmen stellt Fragen: den Konstrukteuren, Designern, Ökonomen, den Erbauern von RG 28 und auch uns. Und sie findet Antworten. Mit »Kommen Rührgeräte in den Himmel?«, dem Dokumentarfilm über Nachhaltigkeit und Wertschätzung in unserer Wegwerfgesellschaft, startet am 16. Oktober die neue Agenda21-Filmreihe.

Diese besondere Veranstaltungsreihe im Nürnberger Casablanca Filmkunsttheater ermöglicht es, nach der Filmschau mit Experten über das filmische Thema zu diskutieren. Sechs Filme bieten dazu bis März im monatlichen Rhythmus Gelegenheit. In »Passions for Planet« bringen Filmemacher die Schönheit der Natur, in »Sternenjäger« die des Nachthimmels in zivilisationsfernen Regionen auf die Leinwand. Während die tiefgreifenden Auswirkungen von politischen und ökonomischen Veränderungen auf das Leben der Menschen in der nahen Uckermark in »Landstück« dokumentiert werden, zeigen »Flowers of Freedom« am Beispiel mutiger Frauen die erstaunlichen Entwicklungen im fernen Kirgistan. Hoffnungsvoll dürfte einen schließlich der Streifen »Tomorrow – die Welt ist voller Lösungen« aus dem Kinosaal entlassen. Für das »Agenda21«-Kino kooperieren das Casablanca, Bluepingu e.V. und das »Agenda 21«-Büro der Stadt Nürnberg. Durch das Sponsoring eines regionalen Biolebensmittelhändlers ist der Eintritt zum Agenda21-Kino frei, weshalb laut den Veranstaltern eine Reservierung dringend empfohlen wird.

Jürgen Kaspar

Informationen zum Programm:

www.agenda21.nuernberg.de, www.bluepingu.de, www.casablanca-nuernberg.de

Reservierungen: reservierung@casablanca-nuernberg.de oder 0911-45 48 24