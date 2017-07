Konstantin Wecker: »Poesie & Widerstand«

Auch im Alter von 70 Jahren bleibt der Münchner Konstantin Wecker ein Multitalent. Mit dem vorliegenden Doppel-Album nimmt der Liedermacher uns mit auf einen Streifzug durch sein über 50-jähriges Schaffen. Auf dieser insgesamt 31 Titel umfassenden Werkschau präsentiert Wecker seine Lieblinglingsauswahl, solo, im Trio und mit Orchesterarrangements. Mit »Den Parolen keine Chance« findet sich auch ein neuer Song auf der Doppel-CD. Mit an den Aufnahmen beteiligt waren langjährige BühnenpartnerInnen wie Jo Barnikel und Fany Kammerlander sowie ausländische KünstlerInnen wie Gaby Moreno und Pippo Pollina. Wecker geht mit seiner Jubiläums-Veröffentlichung natürlich auch auf Tournee, die ihn am 02.11. in die Nürnberger Meistersingerhalle führt. Wecker engagiert sich nach wie vor politisch und bezieht vor allem gegen rechte Politik Stellung. Rebellisch und poetisch, durchdrungen von einer nimmermüden Lebensfreude.

