KONZERTBERICHT: Folk-Klänge in der Wendelsteiner »Jegelscheune« am 10. Februar

Tom Appel & Häns Czernik mit ihrem »American Songwriter« Programm

Die Jegelscheune in Wendelstein liegt bekanntermaßen nördlich des Weißwurstäquators. Eine Grenze, die südbayerische Musik-Formationen nicht von selbst überschreiten, außer sie werden gerufen. Tom Appel und Häns Czernik waren mit ihrem »American Songwriter« Programm innerhalb kurzer Zeit nun schon das zweite Mal in Wendelstein. Nachdem die beiden Musiker das Publikum während eines »Late Night«-Konzerts beim »Jazz Blues Open 2015« mitgerissen hatten, war eine Wiederholung auf vielfachem Wunsch der damaligen Zuhörer unausweichlich.

Die beiden Freisinger Musiker verbindet eine enge persönliche Freundschaft und die Leidenschaft für den Folk.

Tom Appel ist eigentlich Sänger der Band »Monday Tramps«. Die Band steuerte einen Song zum Kult-Film »Abaout a Girl« bei und trat im Oktober 2016 beim »nürnberg.pop« Festival auf.

Häns Czernik ist Musiklehrer und Saxophonist, Gitarrist und Sänger der Formation »Luz Amoi«, die im Dezember 2016 mit einem grandiosen Adventsprogramm das Publikum in Erlangen, Neumarkt und Wendelstein begeisterte.

Das American Songwriter Programm von Tom Appel & Häns Czernik besticht durch filigrane Gitarrenarrangements und einen ausgewogenen Gesang. Die beiden exzellenten Musiker bringen eine neue Erlebnissphäre in für ihre Songauswahl ins Publikum – begleitet von frenetischem Applaus. Die Textsicherheit des Publikum kann man an den Lippenbewegungen zahreicher Zuschauer während der Songs deutlich ablesen.

Die Reise ging von Bob Dylans »If You See Her, Say Hello«, über Steven B. Goodmans »City of New Orleans, « Bruce Springsteens »Dancing in the Dark « und Don McLeans» American Pie« bis hin zu Paul Simons » The Boxer«. Aber von auch Songs wie dem Cowboylied »(Ghost) Riders in the Sky« klopften sie den Staub ab und gaben ihm eine eigne Note. Besonders berührend war die Gitarrenadaption von Billie Joels »Antony’s Song«.

Am Ende lies das Publikum die beiden erst nach einigen Zugaben und einer unplugged Session zu später Stunde wieder den Weißwurstäquator in Richtung Südbayern überqueren. MC Ulrich