Kostenlose Rundgänge »Grünanlagen im Wandel der Zeit – Vom Cramer-Klett-Park zur Wöhrder Wiese«

Samstag, 25.03.2017 10:00 und 14:00 Uhr:

Momentan laufen die vorbereitenden Planungen, den Cramer-Klett-Park unter Beteiligung der interessierten Öffentlichkeit umzugestalten. In diesem Zusammenhang soll der Park zugleich auch in einen größeren Rahmen gesetzt werden und auf Grundlage des Masterplan Freiraum mit der Wöhrder Wiese eine Verbindung eingehen.

Der in Kooperation mit dem Umweltamt der Stadt Nürnberg entstandene Rundgang zeichnet die historische Entwicklung der beiden Grünanlagen vom Mittelalter bis in die heutige Zeit nach und bietet eine gute Möglichkeit, das Stadtgrün genauer kennenzulernen.

Weshalb steht im Cramer-Klett-Park ein Tempel? Was hat der Haderlump mit der Pegnitz zu tun und weshalb wäre fast die Wöhrder Wiese geflutet worden? Diese und viele andere Fragen werden auf dem Streifzug durch die beiden Grünanlagen beantwortet. Zudem informieren SÖR und das Umweltamt der Stadt Nürnberg über die Weiterentwicklung und die Perspektiven der Anlagen im Rahmen des Masterplan Freiraum.

Treffpunkt: U-Bahnaufgang Rathenauplatz/ Ecke Äußere Cramer-Klett-Straße;

Dauer: ca. 90–120 Minuten; Teilnahme kostenlos/ keine Anmeldung erforderlich

Bild: Cramer-Klett-Park 1968, Stadtarchiv Nürnberg

Veranstalter: Geschichte Für Alle e.V. und das Umweltamt der Stadt Nürnberg