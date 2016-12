Kreuzgangspiele 2017 zeigen »Kiss me, Kate« und »Luther«

Der Wahrheit auf der Spur

Intendant Johannes Kaetzler setzt mit seiner Inszenierung von »Kiss me, Kate« die Tradition der Feuchtwanger Shakespeare-Bühne fort. Was Sie schon immer über das Theater erfahren wollten, in diesem weltberühmten Musical erfahren Sie es.

»Der Widerspenstigen Zähmung«

Eine Theatertruppe probt und spielt William Shakespeares »Der Widerspenstigen Zähmung«. Vor und hinter der Bühne entfaltet sich dabei ein turbulentes Geschehen voll unvorhergesehener Ereignisse. Mehr und mehr spiegelt das emotionale Geschehen auf der Bühne die Welt hinter der Bühne und umgekehrt, bis alle Grenzen verwischen. Im Zentrum steht die extravagante und explosive Liebesbeziehung zwischen Lilli Vanessi, die im Stück die widerspenstige Katharina spielt, und ihrem Partner Fred Graham, der in seiner Hauptrolle des Petruchio die unbezwingbare und wilde Katharina für sich gewinnen muss. »Kiss me, Kate« ist ein riesengroßer Theaterspaß – voll Musik und unsterblicher Melodien und Songs.

»Luther«

Die Zeit der Kirchenspaltung, der Reformation war eine Zeit der verteidigten Wahrheiten, aber auch der behaupteten Wahrheiten sowie des Festhaltens an überkommenen Wahrheiten. 1517 nagelt Martin Luther seine berühmten fünfundneunzig Thesen eigenhändig an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg. Zum fünf-hundertjährigen Reformationsjubiläum bringen die Kreuzgangspiele in einer Uraufführung die wichtigsten Stationen im dramatischen Leben Martin Luthers auf die Bühne – von seinem Entschluss, Mönch zu werden, über die großen Glaubensauseinandersetzungen und ihrer Kulmination beim Reichstag in Worms bis hin zum Reichstag in Augsburg, bei dem Kaiser Karl V. das protestantische Glaubensbe-kenntnis zu dulden beginnt.

»Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer«

Für Kinder und Familien inszeniert Cornelius Henne »Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer« nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Michael Ende. Vielfältig sind die Abenteuer, die Jim Knopf und sein väterlicher Freund Lukas erleben. Seit vielen Jahren wird auch der Nixel-Garten an der historischen Stadtmauer zur Theaterbühne. Hier ist Theater für die kleinsten Zuschauer ab 3 Jahren zu erleben: in diesem Jahr steht wieder ein Märchen auf dem Programm. »Die Prinzessin auf der Erbse« nach Hans Christian Andersen.

»Tschick«

Für Menschen ab 14 Jahren gibt es einen Jugendbuch-Klassiker; Wolfgang Herrndorfs Roman »Tschick«. In der Art eines Roadmovies erzählt das Stück von der Odyssee zweier jugendlicher Außenseiter durch das heutige Deutschland.

