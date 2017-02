Krötenretter gesucht

Der März macht müde Amphibien munter. Umweltamt und Naturschutzwacht und privater Helfer und Helferinnen geleiten in den Morgen- und Abendstunden die Tiere sicher über die Straße. Gesucht werden engagierte Naturfreunde, die bei Auf- und Abbau sowie bei der Überwachung der Krötenzäune in Brunn und Fischbach mithelfen. Der Einsatz dauert von der Dämmerung an gerechnet eine oder zwei Stunden. Dabei muss gesagt werden, dass manche Abende wegen Kälte oder Trockenheit mehr oder weniger wegfallen. Als Ausrüstung braucht man lediglich eine gute Taschenlampe und wasserdichte Kleidung, denn bei Regen sind die Amphibien besonders gern unterwegs. Der Einsatz startet Anfang/Mitte März und endet je nach Wetterlage Mitte/Ende April.

(Foto: Gerettete Kröte. Bildnachweis: Juergen Jotzo / pixelio; JuergenJotzo/pixelio.de)

Wer Interesse hat, Krötenretter zu werden, wendet sich bitte an Reinhard und Ingrid Figel, Telefon 09 11 / 83 05 13, E-Mail figel1947@t-online.de, oder das Umweltamt Nürnberg, E-Mail uwa3@stadt.nuernberg.de.

