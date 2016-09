Kein Bier, das man in den Maßkrug füllen sollte

Tobias Petschelt spricht mit uns über die noch junge Kuckucks-Brauerei BrauWow UG und deren erste Kreation, das Hopperla. Im Interview bemerken wir, dass es gar nicht so einfach ist, den Trend »Craft-Bier« zu definieren und gehen der Frage nach, ob es so etwas wie Craft-Bier in Franken eigentlich geben kann.

plärrer: Tobias, ihr bezeichnet euer Bier als »Bier von Bierfreunden für Bierfreunde« – wer sind die Bierfreunde, die hinter BrauWow stecken?

Petschelt: Das Projekt BrauWow ist entstanden aus einer Gruppe von fünf Freunden, die sich unter anderem auch vom gemeinsamen Interesse am Bier kennen. Und da gab es irgendwann die Idee, dass es ja auch bei uns diesen Craft-Beer-Trend, aber eigentlich kein richtiges fränkisches Craft-Beer gibt. Die fränkischen Craft-Beer-Brauer imitieren oft den amerikanischen oder englischen Stil. Aber wir haben uns gedacht, wir wohnen hier im Bier-Mekka der Welt – lass uns doch mal probieren, ein fränkisches Craft-Bier im modernen Stil auf die Beine zu stellen. Mittlerweile sind wir eine haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft, in der die Aufgaben wie Marketing, Technik und Geschäftsführung so verteilt sind, dass jeder eigentlich das macht, was er gut kann und mit dem er auch beruflich zu tun hat.

plärrer: Auf dem diesjährigen Laufer Altstadtfest habt ihr euer Hopperla das erste Mal dem breiten Publikum vorgestellt. Wie ist der Launch gelaufen und wie sah euer Weg bis zu diesem Punkt aus?

Petschelt: Bevor man die Bierentwicklung als abgeschlossen betrachtet, muss man das Bier natürlich ein paar Mal probieren, ziemlich oft sogar! Da gibt es sehr, sehr viele Parameter, an denen man schrauben kann und sollte. Dann sind es natürlich auch viele rechtliche Hürden zu überwinden. Es dauert in Deutschland leider ziemlich lange, bis man die kleinste Firma gegründet hat. Man braucht sehr viele Behördengänge und Informationen. Am Ende hat es sich mit dem Altstadtfest ganz gut ergeben, weil das Bier dann gerade fertig war und wir dort auch alle an der Bühne Bisping ehrenamtlich tätig sind. Der Launch ist super gelaufen! Das Hopperla gab es nur am Nachmittag, was einerseits unseren Kapazitäten geschuldet war. Andererseits ist es sowieso kein Bier, das man in den Maßkrug füllen sollte und damit als klassisches Volksfestbier eher ungeeignet. Nach dem Wochenende waren um die 500 Liter weg und wir sehr zufrieden.

plärrer: BrauWow ist eine Mikro-Brauerei, ihr braut sogenanntes Craft-Bier. Kann man das so stehen lassen und könntest du die beiden Begriffe bitte erklären?

Petschelt: Eine Mikro-Brauerei sind wir nicht. Der Begriff bezeichnet ja einfach eine kleine »Brauerei, wir sind sogenannte Kuckucks-Brauer. Das heißt, wir mieten uns mit unserer Rezeptur in eine bestehende Brauerei ein, in unserem Fall ist das die Brauerei Dreykorn in Lauf. Wir nutzen deren Anlage und deren Know-How, die Anlage zu bedienen, um ein Bier nach unseren Vorstellungen zu brauen. Aber ja, das Hopperla ist ein Craft-Bier. »Craft-Bier« ist in Deutschland ein etwas diffus gebrauchter Begriff, der nicht genau definiert wird. Ich würde ihn so definieren: Craft-Biere sind kreative Biere, die auch mal anders als die Norm-Biere schmecken, anders aufgebaut sind und von unabhängigen, kleinen Brauern gebraut werden. Die handwerklich gebraut werden,

was der Name ja sagt. Der Begriff kommt aus den USA, wo es bis in die 80er-Jahre hinein nur einige wenige riesige Brauereien gab und das handwerkliche Brauen etwas Besonderes ist. Bei uns in Franken ist die handwerkliche Herstellung allerdings kein Alleinstellungsmerk-mal. Unser Hopperla ist ein gutes, fränkisches Landbier und damit auch wiederum kein Craft-Bier im eigentlichen Sinne.

plärrer: Warum das?

Petschelt: Weil es sich ja um eine traditionelle Biergattung handelt, man unter Craft-Bier aber laut Definition eigentlich eine kreative Neu-interpretation alter Stile verstehen würde.

plärrer: Auf Eurer Facebookseite schreibt ihr: »Es geht nicht darum, den Massengeschmack zu treffen, sondern ein Bier zu brauen, dass schmeckt«. Was macht euer Bier aus, warum schmeckt es?Petschelt: Es schmeckt uns, das ist wichtig. Ich würde sagen, dass die großen Brauereien in Deutschland in den letzten Jahrzehnten sehr viel Energie und bestimmt auch Forschung dahin verwendet haben, ein Bier zu brauen, das immer weniger Ecken und Kanten hat und damit immer mehr den Massengeschmack trifft. Denen geht es nicht darum, ein Bier zu haben, das möglichst vielen schmeckt, sondern ein Bier zu haben, das möglichst wenigen nicht schmeckt. Ziel von Craft-Bier ist es, diese Entwicklung zu bekämpfen. Craft-Bier schmeckt durchaus stark nach Bier und unterscheidet sich von anderen durch einzigartige, herausragende Aromen. Und dementsprechend kann es gut sein, dass ein spezielles Craft-Bier dem einen hervorragend und dem anderen überhaupt nicht schmeckt. Was unser Bier von den anderen Craft-Bieren unter-scheidet, ist, dass die meisten Craft-Biere im obergärigen Pale-Ale-Stil gebraut werden – das ist das »klassische« Craft-Bier, Ale – und wir haben uns gedacht, dass das fränkische, untergärige Vollbier ein Bier ist, das als Craft-Bier hervorragend funktioniert. Es ist zudem mit einem modernen Hopfen kalt gehopft, also hopfengestopft, was man normalerweise eher bei Ale macht. Für ein fränkisches Helles ist das untypisch. plärrer: Gibt es in der Region Nürnberg noch andere Beispiele für Kleinstbrauereien, die nach der modernen Definition Craft-Bier herstellen?

Petschelt: Ja, die gibt es schon länger. Schon seit den 80er-Jahren gibt es in der Nähe der Burg die Hausbrauerei Altstadthof, die – meines Wissens nach – das Rotbier wiederbelebt hat und auch weitere spezielle Craft-Bier-Sorten abseits der normalen Bierarten braut. Die populärste Kleinbrauerei Nürnbergs ist sicher das Schanzenbräu, auch wenn die per Definition kein klassisches Craft-Bier braut, sondern »sich eher an den normalen Bier-Stilen orientiert. Und in der letzten Zeit gab es mehrere Neugrün-dungen, da möchte ich die New Beer Generation nennen, die ebenso wie wir Kuckucksbrauer sind. Die sind Amerikaner und betreiben in Nürnberg auch eine kleine Bar. In Feucht gibt es außerdem die Hopferei Hertrich. Auch einige der alteingesessenen fränkischen Brauereien probieren sich jetzt an neuen Stilen, wie die Weißenoher mit ihrem Green Monkey.

plärrer: Warum ist Craft-Bier auch bei uns so im Trend, haben die Franken genug von ihren »Standardbieren«?

Petschelt: Dass die Franken genug von ihren Standardbieren haben, glaube ich nicht. Der Grund ist, dass sie genug von den Industrie- bieren haben. Meiner Meinung nach wird der Craft-Bier-Boom keinen negativen Einfluss auf den Umsatz der kleinen, handwerklichen Brau-ereien haben, da ja auch ein fränkisches Landbier eigentlich ein Craft-Bier ist. Ich denke eher, dass das zu Ungunsten der Groß-Brauereien geht.

plärrer: Wo soll eure Reise mit BrauWow dann hingehen, was plant ihr für die Zukunft und wo kann man Euer Hopperla demnächst auch mal probieren?Petschelt: Wo die Reise hingehen soll, kann ich noch gar nicht beantworten. Mit der Nachfrage sind wir mehr als zufrieden – Kunden kontaktie-ren uns per Telefon, über Facebook oder über gemeinsame Bekannte. Das sind dann Anfragen für private Feiern und größere Veranstaltun-gen. Momentan verkaufen wir das Hopperla in einem Laufer Getränkemarkt, es gibt aber auch Anfragen aus der Gastronomie und anderen Getränkemärkten. Auch ein Webshop ist in Planung. Natürlich brauchen wir immer eine gewisse Vorlaufzeit, Engpässe gab es bisher aber noch nicht. Selbstverständlich haben wir auch Ideen für weitere Bierkreationen, in jedem Fall aber abseits von der »normalen Produktpalette«, die wir nicht bedienen können und wollen. Fest steht: Das Hopperla soll nicht alleine bleiben.

Text und Fotos: Lisa Kügel

Weitere Infos und Kontakt unter:

BrauWow UG , Telefon: 09123/840115

E-Mail: info@brauwow.de

Web: www.brauwow.de

https://www.facebook.com/brauwow/home