Kunst, Kultur und Kulinarik: Burg Rabenstein im April

Am 1. und 2. April 2017 wird die Saisoneröffnung im Naturparadies Burg Rabenstein mit besonderen Attraktionen gefeiert. Bei Führungen durch die Burg Rabenstein und durch die Sophienhöhle zahlen Kinder bis 12 Jahre an diesem Wochenende keinen Eintritt. Für ritterliche Überraschungen sorgt die mittelalterliche Truppe der Baieruther Katzbalgerey. Die Ritter bieten durchgehend eine Rüstungs- und Waffenschau mit Probierstunde für die Kleinen und die Großen, zelebrieren Wachablösungen und führen Schaukämpfe im Burggelände auf. »Singularis porcus. Gehört zur Gattung der dickhäutigen paarhufigen Säugetiere, in Gallien heimisch und ungeheuer wohlschmeckend! Eben Wildschwein«, stellte Obelix einst im Asterix-Band »Die Odyssee« fest. Ein Wildschwein-Grillbuffet gibt es am 1. und 15.4. Im April gibt es ebenfalls wieder Kulinartheater mit gruseliger Atmosphäre und detektivisches für jene mit kriminalistischem Gespür: »Murder for Fun«(21.4.) sowie »Dr. Jekyll & Mr. Hyde« (28.4.). Flankierend noch Musik: Das Burgkonzert mit dem Saxophonquartett Saxsession (23.4.).

Burg Rabenstein, 95491 Ahorntal, Infos und Karten: Tel.: 09202/970-044-0 und www.burg-rabenstein.de