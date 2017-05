Kunst, Kultur und Kulinarik: Burg Rabenstein im Mai

»Singularis porcus«: Gehört zur Gattung der dickhäutigen paarhufigen Säugetiere, in Gallien heimisch und ungeheuer wohlschmeckend! Eben Wildschwein«, stellte Obelix einst im Asterix-Band »Die Odyssee« fest. Ein Wildschwein-Grillbuffet gibt es am 1. und 25.5., »Sophie at night« lockt am 24.5. mit einem Höhlenevent und anschließendem 3-Gänge-Burgmenü. Verzaubern lassen kann man sich am 6.5. von Mentalist und Magier Danny Ocean bei Dinner meets Magic »Nicht von dieser Welt«. Im Mai gibt es ebenfalls wieder Kulinartheater mit gruseliger Atmosphäre: »Da Vinci Tod« (19.5.). Auch musikalisch wird so einiges geboten. Im Mittelpunkt stehen die Höhlenkonzerte in der Sophienhöhle: »Gift of Song« mit Georgina Demmer, Iria Schärer & Susanne Goebel (5.5.), »Ora et Labora« mit dem Ensemble Gregorianika (12.5.) sowie die »KlangLichtSpiel«-Tour mit Frank Wendeberg (26.5.). Beim Klavierkonzert am Muttertag (14.5.) hauen Mutter Hildegard Pohl und Tochter Victoria Pohl in die Tasten (Foto).

Burg Rabenstein, 95491 Ahorntal, Infos und Karten: Tel.: 09202 970-044-0,

www.burg-rabenstein.de