„Familienzeit“ heißt ein Angebot für junge Familien in der aktuellen Ausstellung „Jorinde Voigt. A New Kind of Joy“, die derzeit in der Kunsthalle Nürnberg, Lorenzer Straße 32, zu sehen ist. Die nächsten Termine sind an den Sonntagen 26. März und 30. April jeweils von 14 bis 15 Uhr. Die Führung ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet, für unter 18-Jährige ist die Teilnahme kostenlos. Erwachsene zahlen den regulären Eintritt plus 2 Euro Führungsgebühr pro Person.

