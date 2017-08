Kurzreise in die Nürnberger Partnerstadt Krakau im Oktober

Ab 30. Oktober 2017 bietet Ryanair zwei Mal wöchentlich eine direkte Flugverbindung von Nürnberg in die Partnerstadt Krakau an. Zum ersten Direktflug bietet das Amt für Internationale Beziehungen der Stadt Nürnberg in Zusammenarbeit mit dem Reisebüro Polenreisen eine Kurzreise in die polnische Partnerstadt an. Es handelt sich um eine Zubucherreise: Die Gäste buchen den Flug selbst im Internet unter www.ryanair.com und die Veranstalter organisieren den Aufenthalt vor Ort.

Der Aufenthalt dauert vom 30. Oktober bis 1. November 2017 und kostet 199 Euro im Doppelzimmer (Einzelzimmer-Zuschlag: 49 Euro). Im Preis enthalten sind folgende Leistungen: zwei Übernachtungen mit Frühstück im Drei-Sterne-Hotel Wyspianski, ul. Westerplatte 15 (www.hotel-wyspianski.pl), Transfers von und zum Flughafen in Krakau, Besichtigung der Altstadt mit Marienkirche und Dom sowie des ehemals jüdischen Viertels Kazimierz, Abendessen in der Altstadt sowie Abendessen mit Klezmer-Konzert in Kazimierz und eine deutschsprachige Reiseleitung. Anmeldungen nimmt das Reisebüro Polenreisen, Hintere Insel Schütt 34, Telefon 22 50 31, E-Mail info@polenreisen-nuernberg.de entgegen.

Weitere Informationen zum Programm sowie Hilfestellung bei der Online-Buchung des Flugs gibt es vom Amt für Internationale Beziehungen der Stadt Nürnberg, Silvie Preußer, Telefon 09 11 / 2 31-50 48.