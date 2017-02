Der Fotograf Joachim Lindner bereiste im Verlauf von zehn Jahren sieben Länder an der Ostsee. Mit einer Robert Rigby Pinhole-Camera fotografierte er auch die Baltische See durch ein winziges Loch auf einen 4/5 inch-Diafilm. 144 der schönsten Aufnahmen finden sich in einem neuen Bildband. Die Nürnberger Ausstellung zeigt eine Auswahl dieser Fotos. Der Bildband sowie eine Sonderedition inklusive signiertem Fine Art Print können hier auch erworben werden.

»Lange Zeit«: 20. Februar bis 30. März 2017 in der Stadtteilgalerie LeonART, Leopoldstraße 24, Nürnberg.

Öffnungszeiten: Freitag 16-20:00 Uhr, Sonntag 14-18:00 Uhr

www.leonart24.de/