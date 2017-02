»L’Angolo del Vino da Maria« – die Vinothek in Zabo

Maria Valentini hat ihr eigenes Reich mit Charme und Verstand etabliert: die Vinothek »L’Angolo del Vino da Maria«. Das langgezogene Gebäude liegt direkt gegenüber dem nun von Marias Gatten Enzo betriebenen Restaurant Valentini. Eine exzellente Auswahl ausnahmslos erstklassiger Weine aus Italien, die in 0,1 l – sowie 0,2 l-Portionen wohltemperiert – und zu vernünftigen Preisen – auf den Tisch kommen. Wirklich dezente Musik, italienischer Parmaschinken, der wie die Salami frisch an einem schweren Schneidegerät hauchdünn geschnitten, insgesamt eine feine Auswahl von frisch zubereiteten Antipasti. Und Maria sorgt mühelos für gute Laune an den Steh- oder Sitztischen, was sich herumgesprochen hat, weshalb das Publikum vollkommen gemischt ist und sich ohne Anlauf wohlfühlt. Buongiorno in Zabo!

»L’Angolo del Vino da Maria«: Kachletstr.3, (gegenüber der »Zabo-Linde« und »Valentini«), 90480 Nürnberg. Reservierungen für Feierlichkeiten möglich, Laufkundschaft willkommen. Für größere und kleinere Gruppen bieten man kaltes oder warmes Buffet an, das selbst zusammengestellt werde kann.

Tel: 0911-486 45 98

www.facebook.com/langolodelvinodamaria

Geöffnet: Mo: 10-14.30 Uhr; Di / Do-Sa: 10-14.30, 18.00-23.30, Mittwoch Ruhetag!