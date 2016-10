Longdrinks & Tapas / Café »Eingang« jetzt eine Bar!

Vor etwa drei Jahren haben wir das Tagescafé »Eingang« vorgestellt, damals neu eröffnet als eigenwilliger Mix aus exklusivem Sport-Fahrradladen und eben Café in der Fürther Straße 83. Inzwischen hat sich da einiges geändert: Aus den vergleichsweise biederen Café wurde nun eine richtige feine, sympathische Bar: schlicht »Eingang«. Das gesamte Konzept hat sich geändert und der Innenraum wurde komplett umgebaut. Nur noch als Reminiszenz hängt hinten an der Wand ein Edel-Sportrennrad. Die Inneneinrichtung im »Industrial Design« mit gespachtelten Wänden und groben Holzstelen hat Inhaber Moritz Beck selbst gestaltet. Und geblieben ist die legendäre, restaurierte Kaffeemaschine »Faema 61«, mit der nach wie vor perfekter Espresso oder Cappuccino gebraut wird. Aber geöffnet ist nurmehr am frühen Abend von Mittwoch bis Samstag ab 18 Uhr bis in die Nacht. Zu jedem Getränk gibt es eine kleine »Tapa« gratis. Spanisch auch die appetitliche Imbiss-Platte mit frisch aufgeschnittenem Serranoschinken.

»Eingang«, Fürther Str. 82, facebook.com/cafeeingang, 0151 65196164, Mi, Do 18 -24 Uhr, Fr, Sa 18-1 Uhr