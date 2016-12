»Markt der langen G‘sichter« in der Villa Leon Nürnberg

Beim „Markt der langen G‘sichter“ in der Villa Leon können Geschenke versteigert werden, die den Beschenkten nicht gefallen haben. Der 20. „Markt der langen G‘sichter“ findet am Mittwoch, 28. Dezember 2016, von 9 bis 16.30 Uhr im Saal des Bürger- und Kulturzentrums Villa Leon, Philipp-Körber-Weg 1, direkt an der U-Bahnstation Rothenburger Straße, statt. Da es am Veranstaltungsort keine Parkplätze gibt, sollten Besucherinnen und Besucher öffentliche Verkehrsmittel nutzen. (Quelle: Stadt Nürnberg, Presse- und Informationsamt)

Ähnliche Beiträge