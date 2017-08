Markus Burkard: »Vielleicht«

Markus Burkard, 1983 geboren in Nürnberg, hat sein Studium der Freien Malerei bei Prof. Ralph Fleck und Prof. Susanne Kühn an der Nürnberger Kunstakademie absolviert. Er ist ein ziemlicher Vollblutmaler und bringt auf seinen Leinwänden gern das Öl zu Kochen, etwa in Bildern mit aussagekräftigem Titel wie »Kostümierung des Raubtierkapitalismus als Naturzustand«. Aber Burkard kann auch lustig, vielleicht …

Galerie 76 Auf AEG, Ausstellungsdauer: bis 24. August 2017 /



Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag,12-20 Uhr und nach Vereinbarung