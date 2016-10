»Metropolmusik«-Jazz / Zwei neue Projekte!

Ein Wunsch der »Metropolmusik«-Akteure erfüllte sich – mit der Gründung des Nürnberger »Ensemble in Residence«. Denn bislang bestand das künstlerische Problem darin, dass immer wieder Konzerte ohne hinreichende Probenarbeit gegeben wurden – und die oft nur ein einziges Mal, weshalb es keine Chance gab, die in der Regel neu komponierte Musik so zu präsentieren, wie sie sich anhören sollte. Das widersprach der Musiker-Ehre. Und es entstand das neue »Ensemble in Residence« mit fester Besetzung und eben Proben, bis alles sitzt. Den klangvollen Beweis dafür treten die Musiker jetzt an, und zwar mit Kompositionen von Yara Linss, Peter Fulda, Sebastian Klose, Alex Bayer und Christoph Müller. … Die Mitglieder der Nürnberger Initiative »Metropolmusik« hat sich überregional vernetzt, eine der Verbindungen besteht zu den Musikern der »IG Jazz Stuttgart«. Und man beschloss ein gemeinsames Konzert: mit einem 20-köpfigen Ensemble, halb und halb aus Metropolmusikern und IG Jazzern bestehend.

»Ensemble in residence«: 9. November 2016, 19 Uhr Neues Museum Nürnberg