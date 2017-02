Micha Acher: ganz große Jazz-Kunst?

Das immense Arbeitstempo und die Vielfalt der Projekte, die Micha Acher seit Jahren auf den Weg bringt, bleibt erstaunlich. Neben dem Alien Ensemble, mit dem er am Donnerstag 30. März in der neuen Reihe »Searching for the young Jazz Rebels« um 20.30 Uhr im Nürnberger Z-Bau auftritt, prägt der Multiinstrumentalist Micha Acher verschiedensten Bands als Komponist, Arrangeur und Instrumentalist seinen Stempel auf. So spielt er Tuba bei Millipede, Trompete bei den Landlergschwistern und der Hochzeitskapelle – und neben Trompete auch Flügelhorn und indisches Harmonium beim »Alien Ensemble«. Und natürlich ist Acher auch in den letzten Jahren als Mastermind von The Notwist zu einer kleinen, weit über deutsche Grenzen hinausgehenden Pop-Legende geworden.

