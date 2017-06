Mittelaltermarkt auf Burg Rabenstein

Der größte und beliebteste Mittelaltermarkt Nordbayerns

Von Donnerstag bis Sonntag, 15. bis 18. Juni, begibt man sich auf Burg Rabenstein wieder auf eine spannende Zeitreise zurück ins Mittelalter. Geboten wird ein umfangreiches Programm von Aktionskünst-lern, mittelalterlichen Feldschlachten und Schaukämpfen, Puppentheater für Kinder und Feuershows am Abend. Historische Gruppen aus ganz Deutschland lagern vor der Kulisse der 800 Jahre alten Burg, Handwerker und Händler geben Einblick in längst ausgestorbene Berufe des Mittelalters. Markteröffnung ist am Donnerstag, um 12:00 Uhr, durch den Herold. Für Musik sorgt die mittelalterliche Gruppe »Viesematente«.

Erwachsene zahlen 7,50 Euro, Kinder 4 Euro Eintritt. Die Familienkarte (2 Kinder, 2 Erwachsene) kostet 20 Euro. Eintritt für Kinder unter Schwertlänge (1m) ist frei.

Öffnungszeiten: Do. 12-22 Uhr, Fr. 10-22 Uhr, Sa. 10-22 Uhr, So. 10-19 Uhr.

Anfahrt: Burg Rabenstein liegt in Ahorntal in der Fränkischen Schweiz zwischen Behringersmühle und Bayreuth.

Burg Rabenstein, Rabenstein 33, 95491 Ahorntal www.burg-rabenstein.de