Das LE MERIDIEN Grand Hotel in Nürnberg und Greene Entertain-ment starten in die dunkle Jahreszeit rechtzeitig mit ihrem Murder Mystery Dinner »The Man in the Box«.

Zur Story: Hamburg im ausgehenden 19. Jahrhundert. Politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Umbrüche bestimmen das Le-ben. Das geschäftige Treiben in der neu gebauten Speicherstadt wird durch ein unerwartetes Frachtgut jäh unterbrochen: »The man in the box«. Kommissar Friedrich Richter muss sich auf seinen In-stinkt und sein Wissen verlassen, um den bisher geheimnisvolls-ten Fall seines Lebens zu lösen. Seine Ermittlungen führen ihn in das Herz der Speicherstadt – zwischen dunklen Gassen, nebeli-gen Piers, Schmugglern, Dirnen und hohen Beamten findet er ein Netz von Verbindungen zum Opfer vor, das seine Ermittlungskünste aufs Äußerste strapaziert. Ermitteln Sie zusammen mit den Tisch-nachbarn, um diesen überaus skurrilen Fall zu lösen. In gewohnter Manier werden professionelles Theater, spannende Unterhaltung, interaktive Ermittlung und unerwartete Wendungen in ein leckeres 4-Gänge-Menü eingebettet – und eine Belohnung für das Sieger-team gibt es natürlich auch!

Termine: 11.12.2016, 08.01.2017, 22.01.2017, 12.02.2017, 26.02.2017, 12.03.2017, 26.03.2017, 09.04.2017, 23.04.2017 und 14.05.2017, Einlass: 18.30 Uhr, Beginn: 19 Uhr. Sondertermine des Klassikers MURDER FOR FUN am 06., 12. und 26. Dez. 2016.

Einlass: 19 Uhr, Beginn: 19.30 Uhr. Le Méridien Grand Hotel Nürnberg, Bahnhofstr. 1–3

Kartenreservierung unbedingt erforderlich unter

www.murder-mystery.de oder bei allen bek. VVK-Stellen, 82,- Euro pro Person für das Theaterstück inklusive 4-Gang Menü.